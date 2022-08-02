Бельгія заморозила російські активи на понад 50 мільярдів євро
Уряд Бельгії з початку вторгнення РФ в Україну заморозив активи, що належать російським фізичним та юридичним особам на суму в 50,5 млрд євро.
Про це повідомляє De Morgen, передає Укрінформ.
За словами речника Міністерства фінансів Бельгії Франсіса Адейнса, кошти були заморожені в результаті запроваджених проти РФ санкцій за її агресію проти України.
Заморожена сума в 50,5 млрд євро, яка зокрема включає гроші та акції, належить 1 129 фізичним особам та 110 компаніям.
Зазначається, що для деяких російських фізичних та юридичних осіб санкції діють ще з 2014 року з початку тимчасової окупації Криму, проте для більшості осіб у списку обмежувальні заходи були запроваджені в лютому цього року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Водночас Адейнс не уточнив, в яких саме підсанкційних осіб чи компаній були заморожені найбільші суми.
Як повідомлялося, Франція заморозила російські активи вартістю 1,2 мільярда євро.
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