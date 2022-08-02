"Укрзалізниця" відновить курсування поїзду з Києва до закарпатського селища Ясіня

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда 5556 сполученням Київ Ясіня з 5 серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Він вирушатиме з Києва щоденно о 15:02 і прибуватиме на станцію Ясіня о 07:11. Зворотно, зі станції Ясіня, поїзд вирушатиме о 17:17 і прибуватиме до Києва о 09:52.

Квитки вже доступні в касах вокзалів та онлайн.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відремонтувала другий двоповерховий швидкісний потяг Skoda.