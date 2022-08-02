"Укрзалізниця" збільшила перевезення вантажів у липні на 9%

"Укрзалізниця" в липні перевезла понад 10,3 млн тонн вантажів, що на 9% більше ніж місяцем раніше.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін, передає пресслужба "УЗ".

За його словами, у липні зросли обсяги внутрішніх вантажних перевезень, експорт та імпорт. Тільки транзит не зріс, адже він фактично відсутній.

"Так, ріст повільний. Та ми робимо все можливе для постійного зростання вантажних перевезень, в першу чергу експортних вантажів. Сподіваюсь, розблокування морських портів для зерна допоможе нам наростити експорт зерна швидше", – зазначив Камишін.

"Укрзалізниця" в липні перевезла понад 10,3 млн тонн вантажів. Зокрема, у внутрішньому сполученні – 6,2 млн тонн вантажів (+10,5%), на експорт – понад 3,4 млн тонн вантажів (+8,7%) та на імпорт – 598,8 тис. тонн (+4,5%).

"Зросли перевезення більшості наших ключових вантажів: зерно, руда, вугілля, чорні метали, дизель, будматеріали та інше. Просіли перевезення автомобілів, коксу, металобрухту, солі та олії", –каже очільник "Укрзалізниці".

Так, фіксується ріст обсягів перевезення нафти та нафтопродуктів на 12,4% (542 тис. тонн), залізної та марганцевої руди на 3,2 % (2 млн тонн), зернових вантажів на 7,2% (1,46 млн тонн).