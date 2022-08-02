Через вісім років суд арештував все майно Курченка

Суд наклав арешт на все рухоме та нерухоме майно, а також земельні ділянки ПАТ "Одеський НПЗ" та ТОВ "Енергія і газ Україна", які належать бізнесмену-втікачу Сергію Курченку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо українського бізнесмена-втікача за фактом створення злочинної організації з метою ухилення від сплати податків, зловживанні владою та службовому підробленні.

Слідство встановило, що обвинувачений у 2011-2014 роках створив злочинну організацію та налагодив схему ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів.

У подальшому їх реалізовували на внутрішньому ринку країни без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів. Також Курченко оформлював фіктивне вивезення цих нафтопродуктів за межі України.

У генпрокуратурі наголошують, що діяльність злочинної організації під керівництвом бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 млрд грн.

Як повідомлялося, Прокуратура Одеської області проводить розслідування махінацій з нафтопродуктами структурами бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Він підозрюється у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фіктивному підприємництві.

У лютому 2020 року Прокуратура Одеської області повідомила про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна за фактами сприяння в ухиленні податків підприємствам бізнесмена-втікача.

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Нагадаємо, у березні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування справи проти Курченка за рядом інших звинувачень.

Зокрема, бізнесмену-втікачу інкримінують незаконне заволодіння зрідженим газом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті з посадовими особами низки міністерств та обладміністрацій, а також компаній групи "Нафтогаз", що завдало збитків зазначеним підприємствам на 2,2 млрд грн, з наступною легалізацією (відмиванням) незаконно одержаних доходів з ухиленням від сплати податків.

Також Курченка звинувачують у незаконному заволодінні грошовими коштами "Нафтогазу" на суму майже 450 млн грн та 5,1 млрд грн.

Крім того, він підозрюється у незаконному заволодінні грошовими коштами Національного банку на загальну суму понад 787 млн ​​грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал Банк", а також коштами самого банку на суму понад 4,7 млрд грн шляхом надання кредитів підконтрольним Курченком фіктивним підприємствам.

Йому також інкримінують заволодіння коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на 866 млн грн шляхом протиправного надання "Брокбізнесбанком" міжбанківських кредитів на користь "Реал Банку" та незаконне розміщення коштів на кореспондентському рахунку в "Реал банку", а також грошовими коштами "Брокбізнесбанку" на суму 1,4 млрд грн шляхом видачі кредитів підприємствам із ознаками фіктивності.

Курченка також підозрюють у заволодінні грошовими коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на суму 502 млн грн шляхом укладання уявних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи.

Також олігарха звинувачують у заволодінні грошима ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму понад 2 млрд грн шляхом укладання ПАТ "Брокбізнесбанк" уявних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з "Аграрним фондом" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України.

Крім того, Курченка звинувачують у фіктивному підприємництві.