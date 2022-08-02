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Київська кільцева електричка не зупинятиме рух під час повітряних тривог

электричка,електричка

Київська кільцева електричка Kyiv City Express здійснюватиме перевезення під час повітряних тривог у столиці.

Ппро це повідомляє пресслужба Kyiv City Express у Telegram.

"Відтепер автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки зупинятимуться під час повітряних тривог. Метро і до того зупинялось. А ось київська кільцева електричка – ні", – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з 1 серпня наземний громадський транспорт столиці, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці. Зазначається, що при цьому пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

У КМДА уточнили, що після відбою повітряної тривоги пасажирам комунального наземного транспорту не потрібно буде повторно сплачувати за проїзд.

Автор: 

Київ (4688) електричка (120)


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