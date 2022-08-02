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До виходу з українських портів готові 15 суден, – Мінагрополітики

порт,одеса,кубраков

Міністерство аграрної політики та продовольства підтверджує технічну готовність 15 суден із сільгосппродукцією до виходу з українських морпортів у межах Стамбульської угоди, тоді як ще два завершують підготовку до навігації.

Про це в ефірі національного марафону заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, після виходу цих суден із морпортів буде запущено двосторонній експортний рух, у тому числі до портів буде допущено судна для завантаження агропродукцією.

За даними заступника міністра, підготовлені до відправлення судна націлені на перевезення насамперед зернових культур – кукурудзи, пшениці, ячменю. Також планується перевезення олійних культур та продуктів переробки АПК.

Висоцький уточнив, що кожне судно здатне вмістити 10-60 тис. тонн сільгосппродукції.

Він також нагадав, що 1 серпня судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи вийшло з Одеського порту, ставши першим судном, яке вийшло з українського чорноморського порту під час російського вторгнення.

"Кукурудза експортується до Північної Африки. У рамках моніторингу нашого чотиристороннього Спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі, насамперед йдеться про проходження до Босфору, далі – вільна траєкторія згідно з класичними маршрутами відповідних комерційних судів", – уточнив Висоцький.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

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зерно (1870) Мінагрополітики (1371) експорт (3840)


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