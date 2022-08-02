Банк Ярославського отримав 380 мільйонів прибутку з початку року

Банк "Кредит Дніпро" за результатами роботи у першому півріччі 2022 року отримав 383 млн грн прибутку, порівняно з прибутком на 677,3 млн грн за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані звітності банку, повідомляє Finbalance.

Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 1 липня – 18,92%.

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Як повідомлялося, чистий прибуток банку "Кредит Дніпро" за підсумками 2021 року склав 561 млн грн, що у 13,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2020 року (41,41 млн грн).

Банк "Кредит Дніпро" засновано 1993 року. Минулого року бізнесмен Олександр Ярославський купив 100% статутного капіталу фінустанови у Віктора Пінчука.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів банк "Кредит Дніпро" посідав 29 місце (23,57 млрд грн) серед 71 діючого банку.