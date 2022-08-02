Шмигаль анонсував запуск пільгової іпотеки під 3% річних з 1 жовтня

З 1 жовтня в Україні має запрацювати державна програма "Доступна іпотека", на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша – це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія – це медики. Третя – вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці", – повідомив голова уряду.

За його словами, ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%, а термін іпотеки – до 20 років. При цьому мінімальний початковий внесок становитиме 20% від вартості житла.

Шмигаль додав, що з наступного року ця програма має запрацювати для всіх українців, які потребують покращення житлових умов, однак для них пільгова ставка складатиме 7% річних.

Як повідомлялося, раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповідала, що Верховна Рада може до кінця літа розглянути в другому читанні законопроєкт №5091 про доступну іпотеку, ухвалений у першому читанні ще у вересні 2021 року.

Нагадаємо, перша спроба запустити програму "Доступна іпотека" під 7% річних вже була навесні 2021 року, однак вона не користувалася великою популярністю.

Майже за рік роботи, станом на 17 лютого 2022 року, уповноваженими банками в рамках програми "Доступна іпотека 7%" було підписано 1 723 кредитні договори на загальну суму 1,47 млрд грн як на первинному (19,9%), так і вторинному (відповідно – 80,1%) ринках.