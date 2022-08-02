БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 172 16

Шмигаль анонсував запуск пільгової іпотеки під 3% річних з 1 жовтня

шмигаль

З 1 жовтня в Україні має запрацювати державна програма "Доступна іпотека", на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша – це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія – це медики. Третя – вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці", – повідомив голова уряду.

За його словами, ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%, а термін іпотеки – до 20 років. При цьому мінімальний початковий внесок становитиме 20% від вартості житла.

Шмигаль додав, що з наступного року ця програма має запрацювати для всіх українців, які потребують покращення житлових умов, однак для них пільгова ставка складатиме 7% річних.

Як повідомлялося, раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповідала, що Верховна Рада може до кінця літа розглянути в другому читанні законопроєкт №5091 про доступну іпотеку, ухвалений у першому читанні ще у вересні 2021 року.

Нагадаємо, перша спроба запустити програму "Доступна іпотека" під 7% річних вже була навесні 2021 року, однак вона не користувалася великою популярністю.

Майже за рік роботи, станом на 17 лютого 2022 року, уповноваженими банками в рамках програми "Доступна іпотека 7%" було підписано 1 723 кредитні договори на загальну суму 1,47 млрд грн як на первинному (19,9%), так і вторинному (відповідно – 80,1%) ринках.

Автор: 

банки (6980) іпотека (358) Кабмін (7764) нерухомість (544) Шмигаль Денис (1500)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
02.08.2022 22:21
+6
Эта ипотека-дл кого нада ипотека. под 3% возьмет Каламойский 10 миллиардов и может отдаст а может и нет. При инфляции и девальвации в 10-20% в год с деньгами можно ничего не делать а просто закупить валюту и через время продать. Какй идиот во время войны придумал ипотеку? Нужно направлять финансы на жизненно-важные сферы:энергетику,продовольствие,вооружения,армию. Смысл строить сейчас дом если завтра он будет разрушен российским снарядом?
показати весь коментар
02.08.2022 20:11
+4
Хой війна, хоч потоп, а зелупі - будінитцво
показати весь коментар
02.08.2022 18:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хой війна, хоч потоп, а зелупі - будінитцво
показати весь коментар
02.08.2022 18:45 Відповісти
А как вы собираетесь воевать без экономики??? Или вы против того, чтоб дать военным и медикам возможность доступной ипотеки?
показати весь коментар
02.08.2022 20:23 Відповісти
Тепер якраз час для пільгових іпотек, хто платити за це буде. американці з європейцями? У нас грошей на зарплату військовим не вистачає.
показати весь коментар
03.08.2022 11:52 Відповісти
може клоун сьогодні тільки з підвалу виліз і не вкурсі що 3% навіть в европі немає, а НБУ уже скоро трл. надрукує, може просто з вагона роздавати бабло нафіга мороки з цими кредитними процедурами
показати весь коментар
02.08.2022 19:35 Відповісти
Вам так не нравятся украинские военные и медики, что вы против доступной ипотеки для них?
показати весь коментар
02.08.2022 20:24 Відповісти
где я написал что мне не нравится ЗСУ и медики? ты внимательно прочитай и хоть раз в жизни подумай какой толк от програмы когда денег нет. Эта помощь уже скоро превратится в колапс банковской системы и не факт что цены выростут на суму напечатаных денег а еще больше!!
показати весь коментар
02.08.2022 22:12 Відповісти
Эта ипотека-дл кого нада ипотека. под 3% возьмет Каламойский 10 миллиардов и может отдаст а может и нет. При инфляции и девальвации в 10-20% в год с деньгами можно ничего не делать а просто закупить валюту и через время продать. Какй идиот во время войны придумал ипотеку? Нужно направлять финансы на жизненно-важные сферы:энергетику,продовольствие,вооружения,армию. Смысл строить сейчас дом если завтра он будет разрушен российским снарядом?
показати весь коментар
02.08.2022 20:11 Відповісти
Моожет тот кто умудрился в перион войны уменьшить дифицит бюджета? Причем не в 2 раза
показати весь коментар
02.08.2022 20:27 Відповісти
Дефіцит бюджету у нас зріс з 8 міліардів баксів річних до 5 міліардів що місяця!!! Це привсіх західних допомогах.
показати весь коментар
03.08.2022 11:56 Відповісти
Ха-ха, шмигалю, бери сам собі іпотеки в Україні, а не скуповуй нерухомість за кордоном
показати весь коментар
02.08.2022 21:08 Відповісти
это же резников! или шмыгаль? блт зелёные братья
показати весь коментар
02.08.2022 22:02 Відповісти
Загальновідомо, що поліція буде сприяти грабуванню всіх, хто візьме іпотеку, такі наволочі , ця поліція України
показати весь коментар
02.08.2022 22:06 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 22:21 Відповісти
Денис-"вертолетчик"
показати весь коментар
03.08.2022 08:09 Відповісти
за чий рахунок бенкет???? ще надрукуємо 500 млрд??? паперу вистачить надіюсь..сміялись з кацапів коли долар там був 80 з лишнім їх сраних рублів??? у нас при такій владі чекаємо 100 і посміємося.
В мене таке враження що кацапські ракети вже не страшні, народ не ходить в бомбосховища, а от від цієї влади вже страшніше ніж від ракетних обстрілів
показати весь коментар
03.08.2022 11:02 Відповісти
Наїбуть суки, не вірте жодному слову цим жидівським підорам!
показати весь коментар
03.08.2022 12:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 