Надходження від продажу "військових облігацій" Мінфіну зменшились до 3 мільярдів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 2 серпня, зменшило надходження від продажу ОВДП до 3,11 млрд грн.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних ОВДП в гривні під 10% річних надійшло лише 22,71 млн грн.

Крім того, 20,41 млн грн Мінфін залучив від розміщення облігацій терміном обігу один рік під 14% річних.

Ще 3,07 млрд грн надійшло від продажу півторарічних облігацій під 16% річних. Минулого тижня Мінфін зміг розмістити такі облігації на 3,68 млрд грн, піднявши ставку за ними до 16% річних.

Водночас Мінфін зміг розмістити дворічні облігації під 14% річних через відсутність заявок на їх придбання.

Номіновані в іноземній валюті ОВДП Мінфін сьогодні не розміщував.

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Як повідомлялося, минулого тижня Мінфін зміг збільшити надходження від продажу ОВДП до 9,87 млрд грн (у еквіваленті) завдяки підвищенню ставок за півторарічними облігаціями у гривні до 16% річних та розміщенню валютних ОВДП.

Раніше Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.

Своєю чергою Міністерство фінансів не бачить можливості підвищити ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) до рівня облікової ставки Нацбанку, однак заявляє про готовність шукати компроміс з інвесторами.