Голова українського McDonald's відповідатиме за ринки Чехії та Словаччини

Генеральний директор McDonald's Україна Юлія Бадрітдінова з 1 серпня 2022 року відповідає за три ринки Україна, Чехія та Словаччина.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, Бадрітдінова замінила Дена Кемпа – попереднього генерального директора в Чехії та Словаччині, який перейшов на посаду старшого директора з франчайзингу у корпорації McDonald's.

Бадрітдінова очолює "McDonald's Україна" останні три роки. На попередній посаді у "McDonald's Україна" відповідала за маркетинг, аналіз поведінки споживачів та бізнесу, функцію корпоративних комунікацій та стратегічне планування в компанії. Загалом працює у компанії вже понад 11 років.

До приходу в корпорацію McDonald's Бадрітдінова займала маркетингові посади у сфері ресторанів швидкого обслуговування, а також у Nestle Confectionary та в рекламному агентстві Saatchi & Saatchi.

В Україні перший ресторан McDonald's було відкрито у Києві 24 травня 1997 року. За 25 років компанія інвестувала близько $350 млн, перерахувала до держбюджету 10 млрд грн податків, передала 124 млн грн на благодійність.

На сьогодні мережа "McDonald's Україна" налічує 109 ресторанів у 24 містах країни.

Наразі через війну ресторани мережі в Україні залишаються закритими з міркувань безпеки. Компанія підтримує команду з понад 10 тис. осіб, продовжуючи виплачувати заробітну плату.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд."

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобританія).

Раніше повідомлялося, що компанія McDonalds постійно оцінює ситуацію в Україні та має амбіції відновити роботу своїх ресторанів у деяких регіонах країни.

До того повідомлялося, що мережа ресторанів McDonald’s може почати відновлювати роботу своїх закладів в Україні з серпня, якщо до цього вдасться узгодити питання безпеки.

До того міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська влада веде перемовини з американською компанією McDonald’s про відновлення роботи її мережі ресторанів.

Хоча раніше у пресслужбі McDonald’s заявляли, що ресторани мережі в Україні не працюватимуть "доки зберігатимуться загрози атак".