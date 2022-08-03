Кабмін передав Міненерго деякі функції з контролю над "Енергоатомом" (оновлено)

Кабінет міністрів передав Міністерству енергетики ряд функцій із реалізації державної політики щодо НАЕК "Енергоатом".

Відповідна постанова Кабміну №860 від 2 серпня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

"Покласти на Міністерство енергетики функції із реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об’єктів державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатомˮ, – йдеться у документі.

Крім того, положення про Міністерство енергетики доповнено пунктом, згідно з яким Міненерго забезпечує реалізацію державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об’єктів, що належать до сфери управління Міненерго, а також "суб’єктів господарювання, визначених Кабінетом міністрів".

В пресслужбі Міненерго наголосили,що у постанові не йдеться про передачу "Енергоатома" до сфери управління міністерства, а лише про передачу деяких функцій, зокрема щодо радіаційної безпеки, фізичного захисту тощо.

Зазначимо, що формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії належали до основних функцій Держінспекції ядерного регулювання (Держатомрегулювання), яка безпосередньо підпорядковується Кабміну. Держатомрегулювання також відповідало за фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок, безпечне перевезення радіоактивних матеріалів, а також виконання угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій.

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Як повідомлялося, у грудні 2021 року Кабмін звільнив з посади голови Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Григорія Плачкова після конфлікту з міністром енергетики Германом Галущенком. Тимчасово виконуючим обов'язки голови ДІЯРУ було призначено Олега Корікова, який з червня 2021 року обіймав посаду першого заступника голови регулятора.

Галущенко очолює Міністерство енергетики з квітня 2021 року, до цього призначення він працював на посаді віце-президента НАЕК "Енергоатом" разом з нинішнім президентом компанії Петром Котіним.

Нагадаємо, в рамках виконання Третього енергопакету Кабінет міністрів у 2021 році взяв на себе функції з управління корпоративними правами НАЕК "Енергоатом", які раніше належали Міненерго. У свою чергу в сферу управління Міненерго перейшов оператор передачі магістральних електромереж НЕК "Укренерго".