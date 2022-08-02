Євросоюз переказав Україні 1 мільярд євро макрофінансової допомоги

Європейський Союз переказав Україні 1 млрд євро нової екстреної нової макрофінансової допомоги.

Про це повідомила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми виділили 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги Україні. Ці кошти допоможуть Україні задовольнити її негайні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії", – написала фон дер Ляєн.

Вона додала, що 1 млрд євро допоможе зміцнити Україну на вирішальному етапі.

Як повідомлялося, Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро був зарахований на рахунок Національного банку 1 серпня.

19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс від імені ЄК підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

У межах цієї програми Європейський Союз надасть Україні 9 млрд євро допомоги.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.