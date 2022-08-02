Євросоюз переказав Україні 1 мільярд євро макрофінансової допомоги
Європейський Союз переказав Україні 1 млрд євро нової екстреної нової макрофінансової допомоги.
Про це повідомила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми виділили 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги Україні. Ці кошти допоможуть Україні задовольнити її негайні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії", – написала фон дер Ляєн.
Вона додала, що 1 млрд євро допоможе зміцнити Україну на вирішальному етапі.
Як повідомлялося, Європейський Союз спрямував Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Перший транш у 500 млн євро був зарахований на рахунок Національного банку 1 серпня.
19 липня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс від імені ЄК підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.
У межах цієї програми Європейський Союз надасть Україні 9 млрд євро допомоги.
За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.
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