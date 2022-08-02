Оператор ГТС завершив підготовку до запуску Трансбалканського коридору

Оператор ГТС України з 1 серпня збільшив обсяги можливості вимірювання природного газу в точці з’єднання "Гребеники" між Україною та Молдовою з 3,96 млн кубометрів на добу до 6,12 млн кубометрів на добу.

Як повідомляє пресслужба Оператора ГТС, таким чином Україна зі свого боку виконала всі передумови для транспортування газу Трансбалканським коридором.

Зазначається, що збільшення обсягів вимірювання природного газу у перспективі відкриває ширші можливості як для українських трейдерів, так і для європейських. Замовники країн ЄС зможуть імпортувати газ з LNG-терміналів у Греції і Туреччині Трансбалканським коридором через територію України до Угорщини, Словаччини, Польщі. Диверсифікація джерел і маршрутів постачання газу сприятиме зміцненню енергетичної безпеки країн Центрально-Східної Європи.

В компанії нагадують, що потенційно потужність цього газопроводу можна розширити до 20 млрд кубометрів на рік. Однак для цього необхідно, щоб болгарський та турецький оператори підписали угоду про взаємодію, а Молдова впровадила можливість здійснення віртуального реверсу природного газу, що є передбачено європейським законодавством.

Для здійснення транспортування по цьому маршруту замовники мають забронювати потужності з Півдня на Північ у точках з’єднання між Туреччиною та Болгарією (або Грецією та Болгарією залежно від того, з якого LNG-терміналу буде здійснюватися імпорт), Болгарією та Румунією, Україною та Румунією, а також Молдовою та Україною. Ще одним можливим джерелом постачання газу Трансбалканським коридором може стати Азербайджан, який також зацікавлений в розширенні експорту до регіону.

"Сподіваємося, що наші міжнародні партнери також зроблять відповідні кроки для якнайшвидшого запуску Трансбалканського напрямку. Він сприятиме прискоренню відмови країн Європи від російського газу, що суттєво зміцнить енергетичну ситуацію в регіоні. Протягом 2022 року Оператор ГТС України вже розширив можливості для імпорту газу до України з країн ЄС та продовжує працювати над диверсифікацією джерел постачання та відкриттям нових маршрутів", – прокоментував гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.