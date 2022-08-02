Нацбанк знову оштрафував власника кредитного сервісу "ШвидкоГроші"

Національний банк України оштрафував ТОВ "Споживчий центр" ще на 408 тис. грн за ненадання інформації на запит регулятора.

Відповідне рішення Нацбанк ухвалив 2 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

"У зв’язку з виявленими черговими фактами несвоєчасного надання інформації Національному банку упродовж суттєвого періоду часу на запити з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг та на виконання закону "Про звернення громадян" до ТОВ "Споживчий центр" застосовано заходи впливу у вигляді накладення штрафів за наступні 12 порушень упродовж календарного року, які є систематичними, на загальну суму 408 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Нацбанк уже штрафував ТОВ "Споживчий центр" за несвоєчасне надання інформації своїми рішеннями від 22 липня, 25 липня та 29 липня 2022 року.

ТОВ "Споживчий центр" здійснює свою діяльність у період воєнного стану у відповідності до наявної ліцензії – надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту. За даними на сайті компанії, вона надає споживчі кредити під брендом "ШвидкоГроші".