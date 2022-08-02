Війна в Україні загрожує одній із найбільших світових ядерно-енергетичних програм, – МАГАТЕ

Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм, а ситуація на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції щодня стає дедалі більш загрозливою.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.

"Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм. Об'єкти та їх люди також опинилися під загрозою через минулу окупацію Росією Чорнобильської атомної електростанції і зони відчуження, а також окупацію ЗАЕС, що триває", – сказав Гроссі.

Він зазначив, що на Запорізькій АЕС ситуація з кожним днем ​​стає все більш загрозливою, вкотре вказавши на порушення всіх семи стовпів МАГАТЕ з ядерної безпеки. Це, зокрема, необхідність підтримки фізичної цілісності ядерних установок, можливість персоналу виконувати свої обов'язки та здатність приймати рішення без надмірного тиску, забезпечення надійного електропостачання від мережі, існування ефективних систем радіаційного моніторингу та надійного зв'язку з регулятором та іншими органами.

"Поки триває ця війна, бездіяльність безсовісна. Якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції, ми не звинувачуватимемо стихійне лихо. Нам доведеться відповідати лише перед собою", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Водночас він зазначив, що життєво важлива місія інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС, яку він вимагає протягом двох місяців, "не стала можливою".

"Нам потрібна підтримка кожного, щоб це сталося. Ми готові", – запевнив Гроссі.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи виступ Гроссі, зазначив, що система світової безпеки не працює, закликавши створити нову.

"Ця система світової безпеки справді не працює - давайте нову", – написав він у Twitter.

Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня. Під час захоплення вони влаштували пожежу в навчальному корпусі станції, яка виникла внаслідок обстрілів, а за час окупації накопичили велику кількість техніки та боєприпасів. Крім того, ЗАЕС через дії окупантів неодноразово втрачала зв'язок із МАГАТЕ, а її персонал зазнає тиску з їхнього боку. Саму станцію незаконно відвідують представники концерну "Росатом".

Гроссі неодноразово заявляв про необхідність візиту на станцію, але українська сторона наполягає, що це може статися лише після її деокупації, оскільки за таких умов не може забезпечити безпеку місії. Крім того, на її думку, це б означало легітимізацію перебування військових РФ на території української станції.