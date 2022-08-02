Іспанія зобов'язала обмежити роботу кондиціонерів та освітлення для економії енергії

Уряд Іспанії ухвалив постанову про обмеження температури кондиціонування закладів і використання освітлення магазинами у нічний період.

Про це повідомляє Murcia Today, передає Європейська правда.

Згідно з постановою, влітку температура повітря в кондиціонерах не може опускатися нижче 27 градусів, а опалення взимку – не вище 19 градусів.

Ці заходи тепер поширюються на банки, магазини, громадський транспорт, бари та ресторани. Раніше їх запровадили для адміністративних будівель.

Крім того, вітрини магазинів повинні бути затемнені до 22:00. Приватні домогосподарства наразі не зобов’язані виконувати ці вказівки.

В інтерв’ю El Pais міністерка екології Іспанії Тереза Рібера пояснила такі заходи надзвичайною ситуацією в Європі.

За підрахунками уряду Іспанії, цей крок допоможе країні скоротити споживання газу на 7% відповідно до обіцянок у межах ширшої угоди з ЄС, спрямованої на скорочення попиту на газ напередодні зими на тлі енергетичної кризи.

На тлі екстремальної спеки уряди країн Європи вдаються до різних заходів для економії електроспоживання.

Так, низка німецьких міст вимикають прожектори на громадських пам’ятках, вимикають фонтани та встановлюють холодний душ у муніципальних басейнах і спортивних залах.

А магазини у Франції зобов’яжуть зачиняти двері під час використання кондиціонерів, в іншому разі доведеться сплатити штраф у 750 євро.