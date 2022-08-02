Кабмін змінив правила "зелених" аукціонів

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок, 2 серпня, вніс зміни до процедури проведення "зелених" аукціонів на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики, а також затвердив графік проведення таких аукціонів на наступний рік.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, рішенням уряду також встановлено індикативні показників квот на будівництво об’єктів відновлюваної енергетики на наступні 4 роки.

У міністерстві запевняють, що завдяки внесеним змінам аукціонна процедура стане більш гнучкою, прозорою та ефективною, що дозволить на конкурентних ринкових засадах знизити ціну на "зелену" електроенергію, регулювати обсяги уведення нових потужностей з ВДЕ, їх види (СЕС/ВЕС/біомаса) та місця розташування відповідно до можливостей та потреб енергосистеми.

При цьому запроваджено можливість проведення аукціонів з встановленням максимальної потужності об’єкта відновлюваної енергетики, що запобігатиме монополізації галузі.

Крім того, передбачено можливість встановлення регіональних квот, що дозволяє оптимізувати розташування об’єктів відновлюваної енергетики з урахуванням технічних особливостей системи передачі, регіонального балансу попиту і пропозиції та енергетичного потенціалу ВДЕ на окремих територіях.

Читайте також: Рада запровадила касовий метод розрахунку ПДВ для зеленої енергетики, – нардеп

Також запроваджено можливість проведення відкритих аукціонів з прозорими цінами та обсягами виставленої на торги електроенергії. Це сприятиме підвищенню конкуренції під час проведення аукціонів, та, як наслідок, зниженню ціни за "зелену" електроенергію

Рішення уряду також спрощуються вимоги щодо участі в аукціонах – уточнено підстави для повернення банківської гарантії учасникам аукціону, послаблено вимоги до банків, які надають банківські гарантії.

Водночас рішення уряду також передбачає можливість формування додаткових квот у випадку інтенсифікації певних сегментів ринку та збільшення запитів з боку інвесторів.