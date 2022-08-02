США розширили санкції проти великих російських бізнесменів

Санкційний список Мінфіну США поповнився цілою низкою прізвищ великих російських бізнесменів, а також кількома компаніями.

Про це йдеться в повідомленні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США, передає Європейська правда.

Так, Управляння розширило "чорний список" підсанкційних осіб із Росії, додавши туди російську спортсменку і, ймовірно, цивільну дружину Путіна Аліну Кабаєву.

Крім того, під санкції потрапили низка колаборантів Росії на окупованих територіях – зокрема Кіріл Стрємоусов, гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо і "мер" Маріуполя Константін Іващенко.

Обмеження також були накладені на фонд, інститут і технопарк "Сколково", співвласника "Фосагро" Андрєя Гурьєва, Магнітогорський металургійний комбінат, його власника Віктора Рашнікова, колишнього головного співвласника "Трубної металургійної компанії" Дмітрія Пумпянского, засновника "Єврохіму" та СУЕК Андрєя Мєльнічєнко, співвласника аеропорту "Шереметьєво" Алєксандра Пономарєнко.

Раніше повідомлялося, що уряд Канади розширив санкції проти РФ, внісши до санкційних списків 43 російських військових високопосадовців та 17 організацій, причетних до вторгнення в Україну.