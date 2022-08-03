Перше за час війни судно з українським зерном дісталося Туреччини

Перше судно з українським зерном, яке 1 серпня залишило морський торговельний порт "Одеса", прибуло до берегів Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Судно Razoni, яке вчора вийшло з порту "Одеса" з вантажем української кукурудзи, прибуло до Босфору. За ходом цього судна спостерігали мільйони людей в усьому світі. Це той наш вклад в глобальну продовольчу безпеку, який ми робимо незважаючи на російську агресію. Союзники допомагають Україні боротися з ворогом, Україна допомагає світу боротися з голодом", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, Україна сподівається на експорт понад 20 млн тонн минулорічного врожаю, при цьому вже зібрано більше 6 млн тонн нового. До того ж загальний прогноз нового врожаю становить 50-60 млн тонн.

Як повідомлялося, 1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи.

Після прибуття судна в порт представники України, Туреччини, РФ та ООН оглянуть суховантажне судно, потім воно продовжить рух за наміченим маршрутом.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".