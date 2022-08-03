Україна запропонувала Лівану купити ячмінь та борошно, вкрадені РФ, – посольство

Посольство України направило уряду Лівану пропозицію про закупівлю пшеничного борошна та ячменю, вкрадених РФ, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані..

Про це повідомляє посольство України в Лівані у Twitter.



"За погодженням з власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України направило уряду Лівану пропозицію про закупівлю зазначеної продукції за такими цінами: борошно пшеничне $350 за тонну, ячмінь $180 за тонну. Ціни вдвічі нижчі за ринкові", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, судно "Лаодікія", яке перевозило викрадену з окупованих РФ територій України агропродукцію, було затримано в порту міста Триполі (Ліван).

Раніше посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Триполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.