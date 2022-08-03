БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
914 1

Україна запропонувала Лівану купити ячмінь та борошно, вкрадені РФ, – посольство

судно

Посольство України направило уряду Лівану пропозицію про закупівлю пшеничного борошна та ячменю, вкрадених РФ, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані..

Про це повідомляє посольство України в Лівані у Twitter.

"За погодженням з власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України направило уряду Лівану пропозицію про закупівлю зазначеної продукції за такими цінами: борошно пшеничне $350 за тонну, ячмінь $180 за тонну. Ціни вдвічі нижчі за ринкові", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, судно "Лаодікія", яке перевозило викрадену з окупованих РФ територій України агропродукцію, було затримано в порту міста Триполі (Ліван).

Раніше посол України повідомив президенту Лівану, що 27 липня у порт Триполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Автор: 

зерно (1920) Ліван (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нормальна схема. Тепер всі будуть знати, якщо знайдуть крадене кацапньою зерно, зможуть його конфіскувати за пів ціни, від світових. Це краще, ніж купувати крадене
показати весь коментар
03.08.2022 13:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 