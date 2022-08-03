60% внутрішніх переселенців в Україні втратили роботу, – дослідження МОМ

В Україні 60% внутрішньо переміщених осіб, які мали роботу до свого переміщення, втратили її.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Міжнародною організацією міграції (МОМ) з 17 по 23 липня.

Зазначається, що наразі понад 6,6 млн осіб в Україні є внутрішньо переміщеними. Ця цифра становить 15% від загального населення України і дещо зросла у порівнянні з кінцем червня. Люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України.

Водночас 5,5 млн переселенців уже повернулися додому – абсолютна більшість із них була в переміщенні всередині України і 16% повернулися з-за кордону. Основними регіонами повернення є Київ та Київська область, а також Харківщина, Одещина та Чернігівщина.

Однією з причин, що підштовхують людей до повернення є доволі критична ситуація з працевлаштуванням.

"За даними МОМ, 60% осіб, які мали роботу до свого переміщення, наразі її втратили. 9% внутрішньо переміщених осіб не мали жодного доходу з початку війни, а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої родини не перевищує 5 тис грн, що на 1500 грн менше за мінімальну зарплату в Україні", – йдеться у дослідженні.

Як повідомлялося, Міжнародна організація з міграції звернулася з проханням виділити $514 млн для підтримки її постійного реагування на гуманітарні потреби людей, які постраждали від війни, в Україні та сусідніх країнах.