Бюджет Росії знову недорахувався запланованих нафтогазових доходів

Фактично отримані нафтогазові доходи федерального бюджету Росії у липні 2022 року виявилися меншими плану на 74,7 млрд рублів ($1,23 млрд за поточним курсом).

Про це свідчать дані Мінфіну РФ, повідомляє російський Інтерфакс.

Водночас навіть з урахуванням недоотриманих доходів у липні сукупний обсяг додаткових нафтогазових доходів російського бюджету становить 284,8 млрд рублів.

Як повідомлялося, нафтогазові доходи російського бюджету за підсумками червня перевищили план на 138,9 млрд руб., у травні перевищення склало 263,7 млрд руб.

Однак у квітні вони виявилися меншими плану на 133,1 млрд руб., тоді як у березні вони відставали від плану на 302 млрд рублів.

За оцінками Мінфіну РФ, дефіцит федерального бюджету в 2022 році в Росії складе як мінімум 1,6 трильйона рублів ($21,5 млрд), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ).

При цьому Мінфін РФ прогнозує надходження додаткових доходів від експорту нафти та газу на суму майже 3 трлн рублів, але у зв'язку зі зниженням дивідендів, податку на прибуток, утилізаційного збору відбудеться зниження ненафтогазових доходів приблизно на 1,5 трлн рублів.