Прибуток Ferrexpo Жеваго впав з початку року у 8 разів

Зареєстрована у Великій Британії компанія Ferrexpo з активами в Україні за підсумками січня-червня 2022 року отримала $82,07 млн чистого прибутку, що в 8,1 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року ($661,42 млн).

Як повідомила компанія у звіті на Лондонській фондовій біржі, її виручка за звітний період зменшилась на 30,8% – до $935,87 млн з $1,35 млрд у першому півріччі 2021 року, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас EBITDA Ferrexpo впала на 44% – до $486,12 млн з $868,36 млн.

Капітальні інвестиції Ferrexpo у першому півріччі цього року зменшились на 28% – до $102 млн.

Проміжні дивіденди становили 19,8 центів на акцію, порівняно з 52,8 цента на акцію у першому півріччі 2021 року.

Згідно зі звітом, Ferrexpo у першому півріччі 2022 року зменшила обсяги продажу продукції на 21,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 4,37 млн тонн.

При цьому експорт продукції до Європи, включаючи Туреччину, зріс до 79%, у Північно-Східну Азію – зменшився до 5%. Постачання до країн Близького Сходу і Північної Африки були відсутні, як і у Північну Америку. При цьому реалізація продукції до країн Південно-Східної Азії (ЮВА), включаючи Китай, впала до 16% із 29%.

У звітності також зазначається, що собівартість випуску продукції C1 у першому півріччі 2022 року склала $85/тонна, збільшившись на 83% порівняно з першим півріччям 2021 року ($46,6/тонна).

Загальні витрати на продаж і дистрибуцію у першому півріччі 2022 року становили $147 млн ​​(у першому півріччі 2021 року – $152 млн), при цьому зниження на 3% відображає нижчі обсяги продажів групи.

Читайте також: Ferrexpo Жеваго виявила проблеми з виплатою дивідендів на $290 мільйонів

Як повідомлялося, Ferrexpo у 2021 році збільшила чистий прибуток на 37,1% – до $870,99 млн при зростанні виручки на 48,1% – до $2,52 млрд.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.