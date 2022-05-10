Ferrexpo Жеваго виявила проблеми з виплатою дивідендів на $290 мільйонів

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з активами в Україні виплатила з порушенням встановленої законом процедури дивіденди на $288,97 млн.

Згідно з оголошенням компанії на Лондонській фондовій біржі, у 2021 фінансовому році правлінню Ferrexpo стало відомо про технічну проблему, пов'язану з виплатою проміжних дивідендів у розмірі 39,6 центів на одну звичайну акцію 26 серпня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Коли це було виявлено, Рада вирішила провести ретельний аналіз минулих виплат дивідендів і в результаті виявила технічну проблему щодо всіх або частини певних дивідендів, виплачених у 2010-му та 2011 роках (разом з виплатою проміжних дивідендів за 2021 рік). Загальна вартість відповідних виплат, проведених не у відповідності до закону про компанії 2006 року, становить до $288,97 млн", – йдеться у оголошенні.

В компанії пояснили, що відповідно до вказаного закону, публічна компанія може виплачувати дивіденди зі свого розподіленого прибутку, що відображено показано в останніх звітах, розісланих членам, або якщо використовуються проміжні звіти, які були подані до Реєстраційної палати. При цьому вимога про подання відповідної звітності застосовується, навіть якщо компанія має достатній розподілений прибуток у відповідний момент часу.

На додаток до отримання достатнього розподіленого прибутку закон передбачає, що акціонерне товариство може виплачувати дивіденди лише: якщо на момент виплати дивідендів сума його чистих активів не менша, ніж сукупність його акціонерного капіталу та нерозподілені резерви; або якщо дивіденди не зменшують суму цих чистих активів до рівня меншого, ніж сукупна сума заявленого акціонерного капіталу та нерозподілених резервів.

"На жаль, компанія не виконала процесуальні вимоги закону до здійснення відповідних розподілів. Тому, на жаль, відповідні розподіли були зроблені інакше, ніж відповідно до закону", – йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що компанія була повідомлена про те, що якщо відповідні розподіли були зроблені не у відповідності до закону, а отже у неї можуть бути претензії до колишніх та нинішніх акціонерів, які були одержувачами дивідендів та до осіб, які були директорами компанії під час такої оплати.

Тому в рамках вирішення даної ситуації пропонується, щоб компанія уклала акти про звільнення від претензій до минулих та сьогодення акціонерів, які отримували дивіденди, а також до директорів компанії. Звільнення від відповідальності акціонерів та директорів пропонується затвердити на загальних зборах акціонерів 15 червня 2022 року, щоб привести ситуацію у відповідність до закону.

При цьому підкреслюється, що підписання компанією акта про звільнення від відповідальності директорів та акціонерів не призведе до зменшення чистих активів групи або рівня її розподілених резервів.

"Підхід, який компанія пропонує за допомогою рішення, узгоджується з підходом інших зареєстрованих у Великій Британії компаній, акції яких допущені до офіційного списку FCA та до торгів на основному ринку Лондонської фондової біржі, де аналогічні проблеми виникли щодо корпоративних розподілів, проведених інакше, ніж відповідно із законом", – резюмується в оголошенні.

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Як повідомлялося, рада директорів Ferrexpo планує на зборах 15 червня затвердити остаточні дивіденди за 2021 рік у розмірі 6,6 цента CIF на акцію порівняно з 13,2 цента на акцію минулого року.

Компанія вказує, що у разі схвалення акціонерами загальна сума дивідендів, виплачених за 2021 рік, становитиме 52,8 цента на акцію, тоді як у 2020 році – 85,8 цента, а остаточний дивіденд буде виплачено 4 липня 2022 року акціонерам, що реєстрували на кінець робочого дня 17 червня 2022 року.

Ferrexpo у 2021 році збільшила чистий прибуток на 37,1% – до $870,99 млн при зростанні виручки на 48,1% – до $2,52 млрд.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Нагадаємо, Ferrexpo у 2020 році збільшила чистий прибуток на 57,5% – до $635,3 млн при зростанні виручки на 12,8% – до $1,7 млрд. У минулому році компанія збільшила сумарне виробництво котунів на 7% – до 11, 22 млн тонн, випуск концентрату зросло на 5,9% – до 14 млн тонн.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.