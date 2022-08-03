Окупована росіянами Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю", – МАГАТЕ

Очільник Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі попередив, що захоплена росіянами Запорізька атомна електростанція "повністю вийшла з-під контролю", і звернувся до Росії та України з проханням швидко дозволити експертам відвідати розгалужений комплекс, щоб стабілізувати ситуацію та уникнути ядерної аварії.

Про це він заявив в інтерв’ю Associated Press.



За його словами, ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою.



"На станції були порушені всі принципи ядерної безпеки. На карту поставлено надзвичайно серйозні та небезпечні речі", – каже Гроссі.



Очільник МАГАТЕ наголошує, що на електростанції відбуваються численні порушення безпеки, додавши, що вона перебуває "в місці, де триває активна війна".



Також Гроссі зазначив, що на АЕС склалася "парадоксальна ситуація", коли станція контролюється РФ, але її український персонал продовжує керувати ядерними операціями, що призводить до неминучих моментів тертя та ймовірного насильств.

Попри те, що МАГАТЕ має певні контакти з персоналом, вони "недосконалі" та "неоднорідні", сказав він.

Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня. Під час захоплення вони влаштували пожежу в навчальному корпусі станції, яка виникла внаслідок обстрілів, а за час окупації накопичили велику кількість техніки та боєприпасів. Крім того, ЗАЕС через дії окупантів неодноразово втрачала зв'язок із МАГАТЕ, а її персонал зазнає тиску з їхнього боку. Саму станцію незаконно відвідують представники концерну "Росатом".

Гроссі неодноразово заявляв про необхідність візиту на станцію, але українська сторона наполягає, що це може статися лише після її деокупації, оскільки за таких умов не може забезпечити безпеку місії. Крім того, на її думку, це б означало легітимізацію перебування військових РФ на території української станції.