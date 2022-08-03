Уряд помилково виплатив "єПідтримки" на 166 мільйонів, – Мінфін

У межах держпрограми "єПідтримка" понад 25 тисяч українців помилково отримали по 6,5 тис. грн. Так, загальна сума цих коштів становила 165,9 млн грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в межах програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. Загалом майже 4,8 млн людей отримали цю допомогу.

"І було виявлено 25 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", – зазначив міністр.

Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн гривень, із них: майже 9 млн грн – фізичними особами за результатами вжитих заходів, майже 3 млн грн – уповноваженими банками, як невикористана допомога в межах "єПідпримки".

Раніше повідомлялося, що за програмою "єПідтримка" надійшло майже 5 млн заявок на отримання допомоги. Кабмін визначив 31 березня кінцевим терміном подання заявок на отримання цієї допомоги. Більшість коштів за програмою було виплачено у квітні, проте для задоволення всіх схвалених заявок грошей забракло. Про повне завершення виплат Кабмін оголосив тільки в липні. Фінальна сума всіх виплат склала 30,9 млрд грн.

Програма розповсюджувалася на регіони, де тривають бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ.

Такі виплати могли отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, які подали податкову звітність за 2021 рік або за четвертий квартал 2021 року. Щоб отримати виплату, людина має працювати за умов трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору.