Нацкомісія проведе позапланові перевірки 6 обленерго

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКG), на засіданні 2 серпня ухвалила рішення щодо проведення позапланових невиїзних перевірок шести операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) за черговими зверненнями та заявами споживачів.

Перевірки будуть проведені в рамках здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та ліцензійних умов, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, регулятор перевірить АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго" та АТ "Хмельницькобленерго".

Як свідчать обґрунтування комісії до проєктів відповідних постанов щодо шести ОСР, серед найчастіших порушень з боку компаній було зафіксовано порушення при наданні послуги зі стандартного підключення до електромереж.

"В обґрунтуваннях, які надані департаментом ліцензійного контролю (НКРЕКП – ред.) та у зверненнях споживачів достатньо підстав та наданих доказів щодо проведення позапланових невиїзних перевірок", – заявила під час засідання член НКРЕКП Ольга Бабій.

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, збиралася провести позапланові невиїзні перевірки діяльності семи операторів систем розподілу електроенергії, зокрема ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" та АТ "Укрзалізниця".