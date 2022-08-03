В Україні змінились правила отримання водійських прав
В Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія тепер складання теоретичних та практичних іспитів проходитиме в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, а не в самих автошколах.
Про це йдеться в повідомленні МВС.
"Відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке чинне один рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС", – сказано в повідомленні.
Для практичних занять можна обрати будь-яку іншу автошколу у бажаному місті. Після навчання скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне два роки.
"І знову ж таки у будь-якому сервісному центрі МВС можна скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія", – зазначили в МВС.
Раніше повідомлялося, що з 24 липня в Україні набули чинності нові правила отримання водійського посвідчення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль