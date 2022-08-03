Країни ОПЕК та Росія погодились мінімально збільшити видобуток нафти

Міністри країн ОПЕК та ряду інших країн-виробників нафти, зокрема Росії, домовились збільшити видобуток нафти у вересні лише на 100 тисяч барелів на добу.

Про це повідомляється на сайті організації за підсумками зустрічі міністрів країн-учасниць угоди ОПЕК+, яка відбулася 3 серпня.

У повідомленні ОПЕК вказує на обмеженість потужностей для збільшення видобутку внаслідок "хронічного недоінвестування у нафтовий сектор".

"Учасники Зустрічі з особливою стурбованістю підкреслили, що недостатні інвестиції в сектор розвідки та розвідки вплинуть на своєчасну доступність достатньої пропозиції для задоволення зростаючого попиту після 2023 року з боку нафтовидобувних країн", – наголошується у повідомленні.

ОПЕК зазначає, що комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР у червні 2022 року становили 2,71 мільярда барелів, що на 163 мільйонів барелів нижче, ніж на той самий час минулого року.

Водночас ОПЕК декларує, що угода ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти виконується на 130% "за рахунок добровільних внесків деяких країн-учасниць".

Читайте також: Саудівська Аравія збільшила експорт нафти до рекорду за останні два роки, – Bloomberg (оновлено)

Gрезидент вашингтонської консультантської компанії Rapidan Energy Group і колишній співробітник Білого дому у коментарі Bloomberg назвав сьогоднішнє збільшення квот "мізерним".

"З точки зору глобального балансу, сьогоднішнє мізерне збільшення квот – найменше з 1986 року в абсолютному вираженні та найменше за всю історію у відсотковому вираженні – це шум", – констатував Макнеллі.

Своєю чергою старший радник Державного департаменту з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштайн зауважив, що країни ОПЕК значно збільшили квоти на видобуток нафти у попередні місяці.

"Ми бачили, що ОПЕК значно збільшила свої квоти в липні та серпні, і тепер вони продовжують це робити. Зрештою, ми дивимось не на кількість барелів, ми дивимось на те, чи знижуються ціни на нафту зі своїх максимумів?", – сказав Хохштейн.

Він додав, що за останні місяці відбулося "помітне" падіння цін на нафту, але адміністрація Джо Байдена хоче, щоб вони впали ще нижче,.

Як повідомлялося, на попередній зустрічі міністри країн ОПЕК та ряду інших країн-виробників нафти, зокрема Росії, погодилася збільшити обсяги постачання нафти на світовий ринок у липні та серпні приблизно на 50%, порівняно з передбаченим чинною угодою об’ємом.

Міністри схвалили збільшення видобутку нафти на 648 тисяч барелів на добу в липні та серпні, тоді як у попередні місяці квоти на видобуток відповідно до угоди підвищували на 432 тисяч барелів на добу.