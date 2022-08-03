Влада Литви попередила про можливу зупинку транзиту до Калінінградської області

Міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс заявив, що литовські банки можуть самостійно відмовитися здійснювати платежі за послуги транзиту до Калінінградської області Росії, що фактично означатиме його зупинку.

"Можу відповідально сказати: держава ніяк не може зобов'язати банки і все залежить від вирішення їх самих. Не уявляю, що підприємства мого сектора могли б надавати послуги, якщо за послуги не оплачують. А як оплачуватиметься – це відповідальність клієнтів", – сказав Скуодіс в ефірі місцевої радіостанції, передає Європейська правда із посиланням на Delfi.

За словами міністра, він не уявляє, чи може здійснюватися транзит, якщо послуги не були оплачені, оскільки ніхто не захоче виконувати перевезення безкоштовно. Він не виключає, що це може спричинити реакцію Росії, але їй у будь-якому разі не треба причин для обурення.

"Для реакції з Росії жодних причин не треба. Але держава, уряд нічого не можуть вказувати фінансовим установам, у нас поки що немає свого державного банку, і слава Богу, що ні, тому що в іншому випадку кожен політик хотів би вказувати державному банку, як чинити у тому чи іншому випадку", – додав він.

Наприкінці липня тимчасовий повірений у справах Росії в Литві Сергєй Рябоконь заявив, що передав ноту МЗС Литви через намір литовського банку, який обслуговує весь калінінградський транзит, 1 вересня припинити проводити банківські операції з Росією.

Раніше повідомлялося, що МЗС Литви підтримало оновлені правила Єврокомісії щодо калінінградського транзиту та зобов'язується запобігати порушенню санкцій Євросоюзу.

До того Єврокомісія з певними застереженнями дозволила Росії перевозити санкційні товари залізницею до Калінінградської області та з неї через територію ЄС. У поясненні йдеться про те, що "країнам ЄС потрібно перевіряти, щоб обсяги транзиту відповідали середнім показникам, зафіксованим протягом останніх трьох років. Особливо це стосується попиту на основні товари". У документі наголошується, що ЄС потрібно стежити, щоб транзит не використовувався для обходу санкцій.

Незважаючи на оновлені правила ЄК, транзит товарів та технологій військового чи подвійного призначення залишається забороненим незалежно від обраного способу транспортування.