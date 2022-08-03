БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Газпром" офіційно відмовився забирати з Німеччини відремонтовану турбіну для "Північного потоку"

"Газпром" назвав неможливим повернення відремонтованої турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині.

Про це офіційно повідомила пресслужба російського газового монополіста.

"Санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії та невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС "Портова" неможливим", – йдеться у повідомленні.

Раніше у середу канцлер ФРН Олаф Шольц оглянув газову турбіну для газопроводу "Північний потік", що пройшла технічне обслуговування в Канаді і з середини липня знаходиться в Німеччині на заводі компанії Siemens Energy.

При цьому Шольц звинуватив російську сторону у затягуванні повернення до РФ газової турбіни, повідомляє Deutsche Welle.

Він наголосив, що цю деталь можна у будь-який час перевезти до Росії, оскільки ЄС не запроваджував санкцій щодо російського газу і немає підстав, що забороняють транспортування турбіни.

Водночас Шольц зазначив, що Німеччині слід готуватися до подальших проблем із постачанням російського газу, навіть якщо турбіна буде перевезена до Росії.

Своєю чергою голова Siemens Energy Крістіан Брух уточнив, що на компресорній станції "Північного потоку" працює одна турбіна, для 100% завантаження необхідні п'ять. При цьому для транспортування турбіни з Німеччини до Росії необхідна лише відповідна заявка російського "Газпрому", наголосив керівник Siemens.

Читайте також: "Газпром" зменшив постачання газу "Північним потоком" до Німеччини ще у 2 рази

Як повідомлялося, раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще в середині липня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії. Путін також пригрозив, що "Газпром" додатково зменшить транспортування газу до Європи газопроводом "Північний потік", якщо Німеччина та Канада не вирішать питання, на яких наполягає Росія.

Вже після цього російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

газ (8069) газопровід (1185) Газпром (2573) росія (14906) Північний потік (1087) Шольц Олаф (50)
Топ коментарі
+22
А так старались лизнуть рашке
показати весь коментар
03.08.2022 19:30 Відповісти
+22
Ну так закройте транзит в Калининград, пока газ в полном объеме не поступит
показати весь коментар
03.08.2022 21:18 Відповісти
+17
А Україна попереджала вас про будівництво ПП2... Ось тепер ви і маєте, газовий зашморг.
показати весь коментар
03.08.2022 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А так старались лизнуть рашке
показати весь коментар
03.08.2022 19:30 Відповісти
Ото облом німчакам і Канаді 😁
показати весь коментар
03.08.2022 20:12 Відповісти
Ну что, шольц отсосал? Вкусно было?
показати весь коментар
03.08.2022 20:40 Відповісти
А тепер - до суду, і виставити Грязьпрому космічні штрафи за порушення контрактів!
показати весь коментар
03.08.2022 20:56 Відповісти
і через суд вручити ту турбіну грязьпрому особисто в руки і під розписку ?
показати весь коментар
03.08.2022 22:38 Відповісти
Та нафіг треба?

Суду будуть надані докази, що турбіна чекала на відправку на Московію, але запиту на неї не було!

Отже - посилання на те, що московіти через санкції не змогли поставити контрактний об'єм газу - повна нісенітниця.

Русня фізично не спроможня використовувати головний мозок!

У ліпшому випадку - спиний, та і то дуже рідко!
показати весь коментар
04.08.2022 00:24 Відповісти
їм вже посрати
показати весь коментар
03.08.2022 22:47 Відповісти
е, батєнька, ще багато чого в рашки можна за кордоном віджати, хоч ті самі суда, які будуть заходити в імпєріалістічєскіє гавані
показати весь коментар
03.08.2022 23:45 Відповісти
Ну так закройте транзит в Калининград, пока газ в полном объеме не поступит
показати весь коментар
03.08.2022 21:18 Відповісти
А Україна попереджала вас про будівництво ПП2... Ось тепер ви і маєте, газовий зашморг.
показати весь коментар
03.08.2022 21:35 Відповісти
И будет теперь Шольц сидеть у разбитого корыта. Вместе с турбиной в обнимку. Какое унижение
показати весь коментар
03.08.2022 22:03 Відповісти
кіно турбіна і німці:

а уберитє ваш чемодан, а ето і нє мой чемодан

альо, Анжела, що там стосовно СП-2 ?
показати весь коментар
03.08.2022 22:37 Відповісти
ето позор какой-то !

Шольц особисто їздив ту турбіну мацати - каже нормальна така собі турбіна
показати весь коментар
03.08.2022 22:40 Відповісти
Та кацапам та турбіна і не була потрібна. Їм був потрібен важіль для зняття санкцій, щоб клацнути по носу всьому колективному Заходу.
Німцям потрібно запускати АЕС, а не бігати навкруги цієї турбіни.
УсЬо панове! Тепер вам все зрозуміло! Чи в когось ще є ілюзії?
показати весь коментар
04.08.2022 00:40 Відповісти
путін плює їм в обличчя,а вони утираються - так вже старалися задобрити карлика,що порушили свої ж санкції
показати весь коментар
04.08.2022 01:51 Відповісти
Що і треба було довести! "Доцьомкалися" "кремлівських " у сраку! А тепер "хапай мішки - вокзал відходить"! Через три місяці - початок опалювального сезону! І що Шольц скаже німцям? "********"? Зараз єдине, що залишається - на підставі зриву "Газпромом" контракту конфісковувать у нього газосховища на території Німеччини і в пожежному темпі гнать СПГ в Німеччину та їх заповнювать Бо "добропорядні бюргери" Шольца каструють (з Меркель не вийде - каструвать нічого Та й пізно!)
показати весь коментар
04.08.2022 03:47 Відповісти
Путлер просто глузує з німців. Він перевернув ситуацію з голови дригом лише щоб умити своїх найулюбленіших "друзів". Сподіваюсь, для німців "путін ферштейнів" це буде гарним уроком....особливо якщо трохи померзнуть цієї зими.
А **** Меркель навіть і не кається.
показати весь коментар
04.08.2022 07:37 Відповісти
А что ей каеться, если они с путлером из одной миски жрали при гдр
показати весь коментар
04.08.2022 22:51 Відповісти
Нє дисітє? А как дисалі?
показати весь коментар
04.08.2022 08:28 Відповісти
Тобто, як їх і попереджали, німці принижувалися даремно. Воно, звісно, все одно принципового значення вже не має, ну, зате зробили приємне другу Владіміру. )
показати весь коментар
04.08.2022 08:37 Відповісти
Для столетней кровавой ЛУБЯНСКОЙ ОПГ всё (ВСЁ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ) - только оружие. Газ, нефть, зерно, люди и т.д.... ОРУЖИЕ ДЛЯ ЗАХВАТА МИРА.
показати весь коментар
04.08.2022 10:28 Відповісти
Мадам та месье, хери й фрау, сеньйори та сеньорити, байї й хануми!
Хто ще хоче зазірнути в очі *****?
P.S. З зє-бланом усе зрозуміло й так...
показати весь коментар
04.08.2022 11:34 Відповісти
Старалися прогнути усіх під себе. Прогнули. Захід зробив виключення з санкцій. Але росії не турбіна потрібна була, а прогиб заходу. Прогиб отримали. Турбіну можна не поставляти. Не забирати турбіну це черговий ляпас заходу. Таким чином однією турбіною зробили два ляпаси. Коли вже на заході зрозуміють з ким мають справу та почнуть жорстку політику? Ці нескінченні прогиби роблять тільки гірше. Чи психологів нехай наймуть, які пояснять їм як поводить себе гопник-неадекват.
показати весь коментар
04.08.2022 14:18 Відповісти

