"Газпром" офіційно відмовився забирати з Німеччини відремонтовану турбіну для "Північного потоку"

"Газпром" назвав неможливим повернення відремонтованої турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині.

Про це офіційно повідомила пресслужба російського газового монополіста.

"Санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії та невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС "Портова" неможливим", – йдеться у повідомленні.

Раніше у середу канцлер ФРН Олаф Шольц оглянув газову турбіну для газопроводу "Північний потік", що пройшла технічне обслуговування в Канаді і з середини липня знаходиться в Німеччині на заводі компанії Siemens Energy.

При цьому Шольц звинуватив російську сторону у затягуванні повернення до РФ газової турбіни, повідомляє Deutsche Welle.

Він наголосив, що цю деталь можна у будь-який час перевезти до Росії, оскільки ЄС не запроваджував санкцій щодо російського газу і немає підстав, що забороняють транспортування турбіни.

Водночас Шольц зазначив, що Німеччині слід готуватися до подальших проблем із постачанням російського газу, навіть якщо турбіна буде перевезена до Росії.

Своєю чергою голова Siemens Energy Крістіан Брух уточнив, що на компресорній станції "Північного потоку" працює одна турбіна, для 100% завантаження необхідні п'ять. При цьому для транспортування турбіни з Німеччини до Росії необхідна лише відповідна заявка російського "Газпрому", наголосив керівник Siemens.

Як повідомлялося, раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще в середині липня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії. Путін також пригрозив, що "Газпром" додатково зменшить транспортування газу до Європи газопроводом "Північний потік", якщо Німеччина та Канада не вирішать питання, на яких наполягає Росія.

Вже після цього російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.