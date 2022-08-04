S&P підтвердило рейтинг Києва з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Києва на рівні ССС+, незважаючи на зниження рейтингу України до СС, прогноз залишається негативним.

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Підтвердження, незважаючи на зниження суверенного рейтингу в іноземній валюті, відображає нашу думку про те, що Київ, як і раніше, здатний і готовий продовжувати виконувати свої зобов'язання з обслуговування боргу як в іноземній, так і в національній валюті", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 липня 2022 року S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті із "ССС+" до "СС". Водночас було підтверджено рейтинг у національній валюті на рівні "B-" та оцінку трансфертної та конвертованості (T&C) для України на рівні "CCC+".

Рейтинг CCC+ означає, що емітент в даний час вразливий і залежить від сприятливих ділових, фінансових та економічних умов для виконання своїх фінансових зобов'язань.

У S&P відзначають можливість, що в умовах війни між Росією та Україною та подальшого різкого економічного спаду фінансові показники міста можуть різко погіршитися, що може ускладнити виконання взятих на себе зобов'язань у майбутньому.

Місто Київ має лише один випуск, номінований в іноземній валюті, в обігу зі строком погашення у грудні 2022 року. Зі спеціального дозволу Національного банку України Київ зробив ще один платіж за цими облігаціями 15 червня 2022 року на суму близько $30 млн. Від цієї емісії залишився один платіж у $30 млн зі строком погашення у грудні 2022 року.

Базовий сценарій рейтингового агентства передбачає виплату цього платежу з огляду на резерви готівки на середину липня (близько 13 млрд грн) та готовність керівництва виконувати свої боргові зобов'язання.

Щодо боргу в національній валюті, місто має кредитну лінію від "Ощадбанку" в розмірі 1,2 млрд грн зі строком погашення у 2023-2026 роках та три непогашені облігації у національній валюті на загальну суму 1,1 млрд грн із терміном погашення у 2024-2026 рр.

У повідомленні наголошується, що негативний прогноз рейтингу Києва відображає думку про те, що в найближчі 6-12 місяців місто Київ може зіткнутися з більшими труднощами у виплаті боргу, ніж передбачається зараз.

Рейтинг Києва може знизитися через невиконання ним своїх зобов'язань, наприклад, у разі посилення контролю за рухом капіталу. Також зниження можливе, якщо позиція Києва щодо ліквідності значно погіршиться або з'являться ознаки того, що місто може відмовитись від пріоритету обслуговування боргу на користь задоволення потреб у витратах.

Імовірність перегляду прогнозу на стабільний чи підвищенні рейтингу Києва можлива, якщо підвищиться суверенний рейтинг держав та знизиться ризик того, що обмеження T&C завадять своєчасному обслуговуванню боргу Києва.

S&P Global Ratings визнає високий ступінь невизначеності щодо масштабів, результату та наслідків військового конфлікту між Росією та Україною. Незалежно від тривалості бойових дій санкції та пов'язані з ними політичні ризики, ймовірно, збережуться протягом певного часу. Потенційні наслідки можуть включати усунення товарних ринків, особливо нафти та газу, збої в ланцюжках поставок, інфляційний тиск, слабше зростання та волатильність ринку капіталу.

Наступна запланована публікація про Київ – 28 жовтня 2022 року.