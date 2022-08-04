"Укрзалізниця" оновила парк електропоїздів Kyiv City Express
"Укрзалізниця" оновила парк електропоїздів, які курсують на кільці Kyiv City Express.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зокрема, "Укрзалізниця" завершила відновлення чергового електропоїзда та тепер на маршруті Kyiv City Express пасажирів обслуговуватимуть виключно поїзди, які пройшли модернізацію.
Крім того, як підкреслили в компанії, зазначений рухомий склад максимально пристосований для цього маршруту, має кріплення для велосипедів, місця для людей з інвалідністю, зручні сидіння тощо.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила єдиний портал для пасажирів київської кільцевої електрички та приміського сполучення Kyiv City Express.
