"Укрзалізниця" оновила парк електропоїздів Kyiv City Express

"Укрзалізниця" оновила парк електропоїздів, які курсують на кільці Kyiv City Express.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, "Укрзалізниця" завершила відновлення чергового електропоїзда та тепер на маршруті Kyiv City Express пасажирів обслуговуватимуть виключно поїзди, які пройшли модернізацію.

Крім того, як підкреслили в компанії, зазначений рухомий склад максимально пристосований для цього маршруту, має кріплення для велосипедів, місця для людей з інвалідністю, зручні сидіння тощо.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила єдиний портал для пасажирів київської кільцевої електрички та приміського сполучення Kyiv City Express.