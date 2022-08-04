Зеленський доручив відновити приватизацію з 1 вересня, – Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.
Про це він повідомив під час селекторної наради з керівниками областей 3 серпня, передає пресслужба Кабміну.
"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", – зазначив очільник уряду.
Водночас за словами Шмигаля, держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.
"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", – наголосив прем’єр-міністр.
Зазначається, що приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв.
"У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах", – йдеться у повідомленні.
Я кповідомлялося, наприкінці липня уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації. Крім того, Верховна Рада спростила приватизацію держмайна під час війни.
