Зеленський доручив відновити приватизацію з 1 вересня, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

Про це він повідомив під час селекторної наради з керівниками областей 3 серпня, передає пресслужба Кабміну.

"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", – зазначив очільник уряду.

Водночас за словами Шмигаля, держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", – наголосив прем’єр-міністр.

Зазначається, що приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв.

"У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах", – йдеться у повідомленні.

Я кповідомлялося, наприкінці липня уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації. Крім того, Верховна Рада спростила приватизацію держмайна під час війни.

Топ коментарі
+10
Называйте вещи своими именами. Приватизация во время войны - это дерибан.
04.08.2022 10:07 Відповісти
+6
А я думав, "масово стартує" виробництво *********** та зброї...
Нічого не міняється...
Зє-білоїди, курва...
04.08.2022 10:34 Відповісти
+5
Во время войны вся недвижимость все предприятия-обезцениваются. Зеленые тоесль Беня Каламойский хотят купить остатки собственности за копейки. Зеленые до=ждались свроего здездного часа. И Земли накупят тоже за копейки. Твари циничные.
Шмыгаль-6й мес войны-где производство Украиной ракет средней дальности:нептуна и Грома?
04.08.2022 10:39 Відповісти
Та пох! Хай хоч роздерибанять задурно, а то всі ці підприємства збиткові і крадуть там по чорному.
04.08.2022 10:27 Відповісти
Так саме це питання і треба вирішувати. Але то складно, довго і не цікаво
04.08.2022 10:31 Відповісти
Zережим мегабарыг на крови ,во время войны д'ерьмак с какламоем. растащат за бесценок ‼️Ни один иностранный инвестор не будет допущен
показати весь коментар
Чому вони всі в зеленому?
04.08.2022 10:25 Відповісти
Недопереворовали!
04.08.2022 10:31 Відповісти
Коли ця зелена шобла буде усунута від керівництва країною під час війни?!
04.08.2022 10:54 Відповісти
когда до ЗСУ дойдёт , что невыносимо трудно воевать с рашистами , если в руководстве предатели и гниды🤢🤡👹💩👿
04.08.2022 11:43 Відповісти
Горіть в пеклі, прихватизатори
04.08.2022 10:55 Відповісти
Вот это поворот!Что,серьёзно????Ну,с такой фамилией.....73% зубажилых-вы ,это что-то,сцуки.
04.08.2022 12:28 Відповісти
Гос иммущество строилось народом за счет бюджета те-же дороги, больницы, элеваторы, порты, шахты и мет.комбинаты - значит за счет народа, надра тоже принадлежат народу, народ защищал и защищает свою страну , землю и имущество ни один депутат ВР, министр не делает это конкретно - могут что то давать на армию - малую долю но не рисковать жизнью на передовой. Теперь вопрос какое отношение имеют депутаты, министры, президенты к имуществу народа, они что его собственники что бы продавать ,когда они его не строили не оплачивали не защищали, а только сдавали и продавали страну в том числе и иммущество? Мало того их избрал народ эфективно управлять имуществом народа или долями имущимущества, но не продавать его., а если они плохо управляют и банкротят через схемы , то что имущество виновато или избранники?- вопрос риторический народу однозначно надо переизбрать избранников , чем даже не народ, а депутаты и министры продадут имущество народа , а если и продавать то это должно решить сам собственник - само население, на референдуме часть имущества- акций передать народу и пусть каждый решает продавать или управлять и держать их у себя получать дивиденды и платить налог ,если продавать то налог должен быть не менее 50%..Еще один тезис, что госгосударство не эфективный как говорят сами чиновники собственник , но это подмена понятий они не собственники , а управленцы на выборных должностях к тому же не государство не эфективно, а управление государством,потому что ни чего за все это время не было создано нового, а приватизировано по сути в одни руки, обобрав народ.
04.08.2022 13:44 Відповісти
по більшій частині вони будуть продавати "землю" під об'єктами, якщо мова йде про село, а про "збудовані" нові заводи які у власності держави, я навіть про таке не чув, можливо в частковій власності, проблеми з продажом "землі під об'єктами", не бачу, але не під час війни. а "дороги, больницы", вони поки продати не зможуть, хоча дороги ми за "податки" збудували, а проїзд по деяким з них платні. за "порты, шахты и мет.комбинаты" говорити не буду, не знаю які з них в державній власності
04.08.2022 16:33 Відповісти
А вони погодили це з Єрмаком? Бо фактичний керівник держави у нас Єрмак. Може він проти і просто роздасть усе своїм друзям без процедур. Бо закони в нас вже давно ніхто не виконує.
04.08.2022 14:23 Відповісти
Президент по Конституції має якесь відношення до управляння державними підприємствами та майном?
чи діє 2 закони природи:
1. аморальне та тупе хапається за все, до чого криві руки дотягнуться
2. Дурневі закон не писаний
Як важливо, щоб 73 нарешті отримали заслужену пиз дяку
04.08.2022 15:28 Відповісти
Отримають, повернуться військові
04.08.2022 17:54 Відповісти

