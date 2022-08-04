"Приватбанк" оскаржив рішення суду про виплату $17,5 мільйона колишній дружині Боголюбова

Державний "Приватбанк" подав касацію у Верховний Суд щодо рішення Дніпровського апеляційного суду про стягнення з банку на користь Олени Боголюбової (колишньої дружини Геннадія Боголюбова, давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського) понад $17,5 млн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Дане рішення апеляційного суду, прийняте всупереч нормам чинного законодавства, не просто завдає збитків державі та принижує авторитет судової влади. Під час війни, на фоні титанічних зусиль усієї країни, спрямованих на економічне виживання, свавільне рішення суддів на користь особи, пов’язаної з колишніми власниками банку, є, без перебільшення, проявом особливого цинізму, що межує з мародерством", – наголосили в "Приватбанку".

Крім того, державний банк звернувся до очільників Мін’юсту Дениса Малюськм та Нацбанку Кирила Шевченка, аби ті взяли під особистий контроль хід справи.

"У своєму зверненні до очільників Мінюсту та НБУ "Приватбанк" також закликав їх взяти на особистий контроль питання примусового виконання неостаточного рішення Дніпровського апеляційного суду та вжити заходів, спрямованих на недопущення порушення законних прав АТ КБ "Приватбанк" та захисту інтересів держави", – зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, у липні Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення Жовтневого районного суду Дніпра про стягнення з державного "Приватбанку" на користь Олени Боголюбової грошових коштів у загальному розмірі понад $17,5 млн.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Верховний Суд вже частково задовольняв касаційні скарги Національного банку (НБУ) і "Приватбанку" та скасував рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов Олени Боголюбової про стягнення з державного "Приватбанку" $15,7 млн, 1,84 млн євро та 30,4 млн грн, які були списані з її рахунків за націоналізації банку в рамках операції bail-in. Тоді суд касаційної інстанції вирішив передати цю справу на новий розгляд до апеляційного суду.

Тоді Верховний Суд вказував, що суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що Олена Боголюбова не є пов'язаною з "Приватбанком" особою, не розглянувши при цьому рішення комісії НБУ від 13 грудня 2016 року, якою її і було визнано пов'язаною з банком особою.

Нагадаємо, операція bail-in, яка була проведена під час націоналізації "Приватбанку" у грудні 2016 року, передбачала фактично списання боргів банку перед низкою кредиторів (у т.ч. пов'язаними особами та власниками євробондів) на загальну суму близько 29,4 млрд грн. Після завершення bail-in Мінфін викупив "Приватбанк" у Фонду гарантування вкладів за 1 грн та докапіталізував на 155 млрд грн.