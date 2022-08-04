Латвія готує обмеження для економії енергії в опалювальний сезон

Уряд Латвії починає готувати заходи економії енергоресурсів під час наступного опалювального сезону з огляду на можливі проблеми з їхньою доступністю.

Прем’єр Криш’яніс Каріньш розпорядився, щоб міністерства надали Мінекономіки плани заходів для своїх установ та компаній і які об’єми розраховують заощадити завдяки цьому, повідомляє Європейська правда із посиланням на Delfi.

"Росія продовжує свою варварську війну проти України і за допомогою енергетичного шантажу намагається одночасно послабити та розколоти членів ЄС у питанні підтримки України. Росія не отримає успіху, якщо ми об’єднано подолаємо ці виклики. Тож я дав розпорядження усім міністрам і державній канцелярії готувати заходи заощадження енергії", – прокоментував прем’єр.

Як повідомлялося, російський "Газпром" із 30 липня припинив постачання газу до Латвії в межах липневої заявки. У компанії наголосили, що припинення постачання пов'язане з "порушенням умов відбору газу". Про які порушення йдеться, в "Газпромі" не уточнили.

Раніше стало відомо, що латвійський оператор Latvijas gaze продовжував закуповувати російський газ через посередника. Компанія розповіла, що купує газ не безпосередньо у "Газпрому", а оплату проводить у євро.