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Новини
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"Газпром" припинив постачання газу до Латвії

газпром

"Газпром" із 30 липня припинив постачання газу до Латвії в межах липневої заявки.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Комерсант".

Зазначається, що припинення постачання пов'язане з "порушенням умов відбору газу". Про які порушення йдеться, не уточнюється.

Напередодні стало відомо, що латвійський оператор Latvijas gaze продовжує закуповувати російський газ через посередника. Компанія розповіла, що купує газ не безпосередньо у "Газпрому", а оплату проводить у євро.

Минулого року приблизно 90% купленого Латвією газу припадало на Росію. У червні прем'єр Латвії Криш'яніс Каріньш говорив, що його країна не має наміру відновлювати імпорт російського газу. Його постачання до країни планується заборонити з 2023 року.

Наприкінці травня "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Нідерландів та Данії через відмову платити в рублях.

Із 21 травня "Газпром експорт" припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

Із 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.

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А ще раніше Латвія брехливо заявляла що припиниала купувати газ в Кацапстана.
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30.07.2022 12:21 Відповісти
Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель: "Якщо до початку війни частка російських енергоносіїв у ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків, неможливо вимагати від європейської економіки припинити закупівлю газу за одну ніч. Ми не можемо творити дива, тепер ми в процесі припинення купівлі газу і подальше скорочення імпорту російського газу відбудеться швидко".
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30.07.2022 19:50 Відповісти
К счастью, у Литвы таки есть свой терминал СПГ,

А вот Московия лишний раз показала Европе,- какой она ненадёжный партнёр...
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30.07.2022 22:04 Відповісти

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