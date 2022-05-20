"Газпром" припинить постачання газу до Фінляндії через відмову виконувати вимогу Путіна (оновлено)

Фінська державна енергокомпанія Gasum заявила, що отримала від російського "Газпром експорт" повідомлення про припинення поставок газу в країну з 7:00 21 травня.

Про це йдеться у заяві фінської компанії.

Зазначається, що починаючи з завтрашнього дня Gasum постачатиме газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector.

Водночас газозаправні станції Gasum в районі газової мережі продовжать роботу в штатному режимі.

"Дуже прикро, що постачання природного газу за нашим контрактом на поставку тепер буде припинено. Проте ми ретельно готувались до цієї ситуації і за умови, якщо не буде збоїв у газотранспортній мережі, ми зможемо забезпечити всіх наших споживачів газом у найближчі місяці", – прокоментував генеральний директор Gasum Міка Вільянен.

Увечері в п’ятницю російська компанія "Газпром експорт" підтвердила припинення постачання російського газу до Фінляндії з ранку 21 травня через відмову фінської компанії виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

"Газпром експорт" повідомив Gasum про зупинення постачання газу, починаючи з 21 травня 2022 року і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого указом (російського президента Владіміра Путіна – ред.)", – цитує заяву "Газпром експорту" російський Інтерфакс.

Як повідомлялося, Gasum не погодився з вимогою російського "Газпрому" здійснювати оплату за газ у рублях, відмовився від переходу на рублеві платежі та подав позов до міжнародного арбітражу.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.