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Новини
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"Газпром" припинить постачання газу до Фінляндії через відмову виконувати вимогу Путіна (оновлено)

финляндия,фінляндія

Фінська державна енергокомпанія Gasum заявила, що отримала від російського "Газпром експорт" повідомлення про припинення поставок газу в країну з 7:00 21 травня.

Про це йдеться у заяві фінської компанії.

Зазначається, що починаючи з завтрашнього дня Gasum постачатиме газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector.

Водночас газозаправні станції Gasum в районі газової мережі продовжать роботу в штатному режимі.

"Дуже прикро, що постачання природного газу за нашим контрактом на поставку тепер буде припинено. Проте ми ретельно готувались до цієї ситуації і за умови, якщо не буде збоїв у газотранспортній мережі, ми зможемо забезпечити всіх наших споживачів газом у найближчі місяці", – прокоментував генеральний директор Gasum Міка Вільянен.

Увечері в п’ятницю російська компанія "Газпром експорт" підтвердила припинення постачання російського газу до Фінляндії з ранку 21 травня через відмову фінської компанії виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

"Газпром експорт" повідомив Gasum про зупинення постачання газу, починаючи з 21 травня 2022 року і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого указом (російського президента Владіміра Путіна – ред.)", – цитує заяву "Газпром експорту" російський Інтерфакс.

Як повідомлялося, Gasum не погодився з вимогою російського "Газпрому" здійснювати оплату за газ у рублях, відмовився від переходу на рублеві платежі та подав позов до міжнародного арбітражу.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.

Автор: 

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Ну,що, Європо, тепер тобі кацапський газ уже не пахне?
Може схаменетися? Чи й далі будете "недопалкову" сраку нюхати і казатимите, що пахне?
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20.05.2022 15:15 Відповісти
Не понятно, как Финляндия жила до 1970 года без газа , была отсталая страна , пока расия не начала завозить холодильники и быт. теxнику Rosenlew , станки и оборудование finn-power , и не научила рукожопых финов делать телефоны nokia . А в подарок им потом и газ стала давать , вот не благодарные в НАТО захотели . А их можно сказать из го..... вытащили , в 1939 сколько сынов расия похоронила , чтобы Фины жили хорошо , и хлеб на них скидывала , чтобы не умерли с голоду
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20.05.2022 15:45 Відповісти
А как продтуры с Питера за финским салями и дачки островах финнов. Накрылись медным тазом. Ну а рузге шас достанут фотки бессмертных из Майнилы и будут бить в нацмузинструмент мокшанцев бубен на линии Маннергейма и завывать песнопения мы покажем подлым финнам Кузькина и мать.
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20.05.2022 16:58 Відповісти
К сожалению линия Маннергейма сейчас , находится на территории расии .
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20.05.2022 17:29 Відповісти
кацапы сами на себя эмбарго наложили ещё и судебные решения не в свою пользу получат, чёртовы гении ))))
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20.05.2022 19:49 Відповісти
Ну и компенсации оплатят, куда без них )))
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20.05.2022 19:51 Відповісти

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