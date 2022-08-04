"Енергоринок" відсудив в "Укргідроенерго" 200 мільйонів

Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Укргідроенерго" та залишив без змін рішення Господарського суду Києва, яким було задоволено позов "Енергоринку" до "Укргідроенерго" та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 202,8 млн грн заборгованості (у тому числі інфляційні втрати та 3% річних).

У ході судового процесу "Укргідроенерго" наполягало на тому, що здійснило погашення заборгованості, направивши заяву про припинення зобов`язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, яка була отримана позивачем 22 червня 2021 року, передає Finbalance.

Натомість "Енергоринок" вказував, що неправомірність дій відповідача щодо проведення зарахування та правомірність дій позивача по відмові у проведенні такого зарахування, підтверджена рішенням Госпсуду Київської області від 6 лютого, яким визнано недійсним, з моменту вчинення, односторонній правочин про припинення зобов`язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, вчинений відповідачем (вказане рішення залишено без змін постановами Північного апеляційного госпсуду та Верховного Суду від 26 травня 2020 року та від 19 серпня 2020 року відповідно).

Як повідомлялося, за останніми наявними даними, "Укргідроенерго" в січні-вересні 2021 року звітувало про 9,1 млрд грн чистого прибутку.

Затверджений Кабміном оновлений фінансовий план ПрАТ "Укргідроенерго" на 2021 рік передбачав отримання компанією прибутку у розмірі 10 млрд грн.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій компанії (103 гідроагрегати) становить 5849 МВт.