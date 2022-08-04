Статус тимчасового захисту у Франції отримали вже 100 тисяч українців
Кількість українців, які знайшли прихисток у Франції за час повномасштабної війни РФ проти України, досягла 100 тис. осіб.
Про це заявив керівник Офісу з питань імміграції та інтеграції Франції Дідьє Леші, передає Європейська правда.
За словами Леші, 3 серпня кількість українців, які отримують у Франції виплати для шукачів притулку, перетнула позначку у 100 тис.
Протягом багатьох останніх тижнів за день статус тимчасового захисту надають в середньому 200-250 людям, що "дуже мало", додав він.
Леші зазначив, що 80% українців, які приїхали у Францію, – це жінки й діти, у яких в Україні залишилися повнолітні члени родини чоловічої статі або батьки літнього віку, і майже всі вони хочуть за можливості повертатися додому.
"Ми вже побачили хвилю повернень, коли російська армія відступила з Київщини", – зазначив посадовець.
За оцінками Офісу, близько 5 тис. українців зі 100 тис. уже повернулися в Україну. Це відстежують у тому числі за активністю карток, на які українцям перераховують кошти-допомогу на купівлю речей повсякденної необхідності та продуктів – вони працюють тільки на території Франції.
Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України планує переглянути доцільність соціальних виплат українським біженцям, що виїхали за кордон та отримують допомогу від інших країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль