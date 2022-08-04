Статус тимчасового захисту у Франції отримали вже 100 тисяч українців

Кількість українців, які знайшли прихисток у Франції за час повномасштабної війни РФ проти України, досягла 100 тис. осіб.

Про це заявив керівник Офісу з питань імміграції та інтеграції Франції Дідьє Леші, передає Європейська правда.

За словами Леші, 3 серпня кількість українців, які отримують у Франції виплати для шукачів притулку, перетнула позначку у 100 тис.

Протягом багатьох останніх тижнів за день статус тимчасового захисту надають в середньому 200-250 людям, що "дуже мало", додав він.

Леші зазначив, що 80% українців, які приїхали у Францію, – це жінки й діти, у яких в Україні залишилися повнолітні члени родини чоловічої статі або батьки літнього віку, і майже всі вони хочуть за можливості повертатися додому.

"Ми вже побачили хвилю повернень, коли російська армія відступила з Київщини", – зазначив посадовець.

За оцінками Офісу, близько 5 тис. українців зі 100 тис. уже повернулися в Україну. Це відстежують у тому числі за активністю карток, на які українцям перераховують кошти-допомогу на купівлю речей повсякденної необхідності та продуктів – вони працюють тільки на території Франції.

Раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України планує переглянути доцільність соціальних виплат українським біженцям, що виїхали за кордон та отримують допомогу від інших країн.