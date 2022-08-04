НАБУ повідомило про підозру екснардепу Киві у ще одній справі

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру у декларуванні недостовірної колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Іллі Киві.

Як повідомляє пресслужба САП, колишній нардеп підозрюється у внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію за 2020 рік, а саме у прихованні від декларування належного йому об’єкту нерухомого майна у смт. Козин Київської області вартістю понад 4 млн гривень.

У зв’язку із відсутністю особи на території України повідомлення про підозру вручено у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України.

"Досудове розслідування у провадженні триває, перевіряються факти можливого недекларування колишнім посадовцем й іншого майна", – зазначається у повідомленні.

САП не називає імені та прізвища підозрюваного, проте вказує, що до 15 березня 2022 року він обіймав посаду народного депутата України і вже потрапляв у поле зору антикорупційних органів – у травні поточного року Верховний Суд прийняв остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави понад 1,2 млн гривень необґрунтованих активів, що йому належали. У цій справі йшлося про незаконний дохід екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви, отриманий нібито від здачі в оренду жомової ями компанії з ознаками фіктивності.

У листопаді минулого року журналісти Bihus.info з’ясували, що Кива живе у приватному будинку у Козині, який не вказаний у його декларації. Цю нерухомість виставляли на продаж на сайті ріелторів за $850 тисяч або ж для оренди за 120 тисяч гривень на місяць.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Кива виїхав до Іспанії, проте вже за кілька днів опинився в Росії.