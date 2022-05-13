Верховний Суд остаточно конфіскував 1,2 мільйона доходу Киви від оренди жомової ями

Верховний Суд прийняв остаточне рішення у першій справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави понад 1,2 млн грн необґрунтованих активів, що належать колишньому нардепу.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram.

"Установлено, що особа, будучи народним депутатом, попри те, що вона не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передала вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності.

За оренду вказаний народний депутат протиправно отримав 1 242 236 грн. Ще 10 тис. грн було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Верховний Суд погодився з висновками Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та постановив конфіскувати в дохід держави вказані кошти.

Як повідомлялося, 13 серпня Вищий антикорупційний суд конфіскував 1,25 млн грн доходу, одержаного тоді ще народним депутатом від фракції "Опозиційна платформа-За життя" Іллею Кивою нібито від здачі в оренду жомової ями фірмі з ознаками фіктивності.

З відповідним позовом про визнання необґрунтованими активів на суму понад 1,2 млн грн, що належать екснардепу, та стягнення їх у дохід держави до Вищого антикорупційного суду САП звернулася 20 травня. За даними слідства, депутат одержав ці необґрунтовані активи від суб'єкта господарювання з ознаками фіктивності, хоча сам політик взагалі не є власником нерухомості.

Раніше журналісти з'ясували, Ілля Кива задекларував 1,2 млн грн доходу від здачі в оренду жомової ями в Полтавській області, яка насправді виявилася порослою бур'янами ділянкою без ознак будь-якої діяльності навколо.