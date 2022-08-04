Польща заповнила свої сховища газу на 100%

Міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва заявила, що польські газосховища повністю заповнені.

Пр оце вона оголосила, представляючи в Сенаті інформацію про енергетичну безпеку Польщі, повідомляє Європейська правда із посиланням на Польське радіо.

Міністерка зазначила, що держава роками інвестує в диверсифікацію поставок газу і є винятком на тлі решти Європи.

"На сьогодні в нас заповнені навіть більше ніж на 100% газосховища. Нам нічого не загрожує, якщо ми говоримо про паливо. У нас диверсифікована газова інфраструктура. Також у нас повністю диверсифікована структура постачання газу. Це виняток на тлі інших країн Європейського Союзу. Це підтверджує Міжнародне енергетичне агентство", – сказала Москва.

Вона підкреслила, що Польщі вже вдалося повністю відмовитися від російського газу, що високо оцінили партнери з ЄС. Вона додала, що західні партнери також погоджуються, що Варшава має рацію, говорячи про використання Москвою енергетичних ресурсів як інструменту впливу.

Раніше повідомлялося, що газосховища в Німеччині зараз заповнені в приблизно на 69%.

До того Європейська Комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.

Але уряди ЄС – особливо з південноєвропейських держав, які зазвичай менше покладаються на Росію – скаржилися, що Комісія перевиконала свої повноваження і що мета у 15% є занадто високою.