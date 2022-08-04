Нацбанк встановив низку нових заборон для колекторів

Національний банк України встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Нові вимоги затверджені постановою правління Нацбанку №170 від 4 серпня та набувають чинності із завтрашнього дня, повідомляє пресслужба регулятора.

Потребу у внесенні змін НБУ пояснює численними скаргами на дії фінансових установ та колекторських компаній, які містять ознаки порушення законодавства, зокрема ухваленого понад рік тому так званого "колекторського закону".

Для підсилення та однозначного трактування норм цього закону Нацбанк спільно з учасниками ринку розробив додаткові вимоги щодо етичної поведінки колекторів.

Зокрема, деталізуються окремі процедурні питання, вводиться заборона отримувати згоду споживача на обробку даних його телефонного довідника та журналу дзвінків з метою врегулювання простроченої заборгованості.

Водночас споживачі чи інші особи мають право фіксувати неправомірну взаємодію, що може бути передана до Національного банку й використана під час перевірки дотримання вимог щодо етичної поведінки.

Крім того, врегульовано питання передачі даних третіх осіб, які не є поручителями, майновими поручителями або спадкоємцями. В тому числі встановлено, що якщо споживач надає персональні дані третіх осіб, зокрема близьких осіб, це не означає їхню безпосередню згоду на взаємодію, вони мають надати такий дозвіл самостійно.

Також уточнено норми щодо особистих зустрічей зі споживачем чи іншими особами – такі зустрічі мають відбуватися добровільно після отримання окремої згоди на проведення кожної такої зустрічі. При чому забороняється зустрічатися за місцем роботи.

"Під заборону також потрапили низка некоректних практик, які були виявлені Національним банком у процесі розгляду звернень громадян", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, закон про регулювання роботи колекторів було ухвалено Верховною Радою 19 березня 2021 року, він набрав чинності з 14 липня минулого року.

Документ встановлює основні вимоги до роботи колекторів. Наприклад, заборону дзвонити боржнику з 20:00 до 08:00, більше двох разів на день, повідомляти про борг третім особам, вимагати від родичів сплатити борги. Крім того, кредитні та колекторські компанії повинні дотримуватись правил етичної поведінки з боржниками.

З метою регулювання діяльності колекторів Національний банк створив Реєстр колекторських компаній. НБУ також отримав повноваження щодо здійснення нагляду за дотриманням колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема вимог до взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що дозволено колекторам по новому закону