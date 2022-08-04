БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Польща збудує електронний паркан на кордоні з Калінінградською областю Росії

кордон,польща,білорусь

Прикордонна служба Польщі оголосила про будівництво електронного бар’єра на частині кордону з Калінінградською областю Росії та річкою Буг, що відділяє її від території Білорусі та України.

Про це повідомляє TVN24, передає Європейська правда.

"Створення електронного бар’єра на ділянці кордону з Калінінградською областю та річкою Буг має розпочатися цього року", – сказала речниця головнокомандувача Прикордонної служби Анна Міхальська.

Вона також поінформувала, що зведення загорожі на 202-кілометровій ділянці польсько-білоруського кордону вже завершене, там встановлені опори для камер стеження. Далі будуть здійснені роботи з проведення електрики для підключення датчиків і сенсорів руху.

Раніше повідомлялося, що Литва у 2022 році планує завершити будівництво фізичного бар’єру разом із системою спостереження на всьому кордоні з Білоруссю.

