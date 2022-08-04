Збитки інфраструктури Гостомеля оцінили у 9,5 мільярда, – KSE

Внаслідок війни місту Гостомель на Київщині завдано російськими військами збитків на 9.5 млрд грн, або майже $343 млн. Ця сума не враховує збитки, завдані під час війни аеропорту "Антонов", який знаходиться у no-fly zone.

Про це йдеться в розрахунках KSE Institute.

Оцінка втрат здійснювалась на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів.

Із 24 лютого Гостомель став однією з ключових цілей російських окупантів на шляху до Києва: його обстрілювали та бомбили з повітря, а в місцевому аеропорту "Антонов" намагався висадитись десант. За аеропорт і саме місто точилися важкі бої, а звільнити населений пункт вдалося тільки 2 квітня.

Внаслідок бойових дій у Гостомелі зруйновано майже 40% споруд – 4,5 тис. із 11,8 тис. існуючих будівель. Повного або сильного руйнування завдано 905 обʼєктам.

Найбільших збитків війна завдала промисловості – 5,4 млрд грн. У Гостомелі зруйновано або пошкоджено 130 господарських споруд, 72 промислові будівлі, 59 обʼєктів будівництва та 57 складів. Постраждали будівлі таких підприємств як "Ветропак Гостомельський Склозавод", НВП "ПІМ", "Екатерра Україна", "Хаус Еко", "Вікна Дизайн".

На другому місці – житловий фонд, збитки якого KSE Institute оцінює у 3,3 млрд грн. У місті постраждало 1 524 приватні будинки, 111 багатоквартирних будинків, 310 таунхаусів загальною площею 963,8 тис. кв. м.

Через руйнування обʼєктів соціальної інфраструктури Гостомель втратив 842.7 млн грн, із яких 482 млн грн – збитки комерційним спорудам, 177,5 млн грн – закладам освіти, 4,8 млн грн – охороні здоровʼя. У Гостомелі з-поміж обʼєктів соціальної інфраструктури зруйновано 4 школи, 2 дитсадки, амбулаторія, приватна клініка, 3 церкви, 17 продуктових магазинів, 9 закладів харчування.

Ще на 68 млн грн постраждала адміністративна інфраструктура міста. Серед пошкоджених обʼєктів – 2 поштових відділення, пожежна частина, 5 урядових та адміністративних будівель, 3 готелі.

Усі обрахунки здійснено відповідно до курсу долара станом на 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, станом на 1 серпня 2022 року обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) складає $108.3 млрд, або 2.9 трлн грн, а мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів – $185 млрд.