Латвія припинила угоду про економічне співробітництво з Росією

Уряди Латвії та Росії припинили угоду про економічне співробітництво.

Про це повідомляється в заяві МЗС латвії в офіційному виданні Latvijas Vеstnesis, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, дія зазначеної угоди була припинена 1 серпня. Цього ж дня було припинено дію угоди між урядами Латвії та Росії щодо створення міжурядової комісії у сферах економічного, науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва.

З 1 серпня призупинено також дію угоди між Латвією та Росією від 2010 року про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів двох країн.

16 травня призупинено дію угоди між урядами Латвії та Росії про запобігання подвійному оподаткуванню та ухилення від сплати податків щодо податків на прибуток та капітал та протоколу до нього.

Також 16 травня було припинено дію статті 13 угоди між урядами Латвії та Росії щодо соціального захисту російських військових пенсіонерів та членів їхніх сімей, які проживають на території Латвії.

Стаття 13 угоди передбачала, що відповідно до міжнародної практики Латвія забезпечує догляд, благоустрій та збереження меморіальних споруд та місць масового поховання воїнів на території країни, а також не створює перешкод для поховання померлих військових пенсіонерів та членів їх сімей та вчинення похоронних обрядів.

Так само російська сторона забезпечує догляд за меморіальними спорудами та місцями поховання латишів, ливів та громадян Латвії, які загинули внаслідок воєн та репресій на території Росії.

Раніше повідомлялося, що Латвія ухвалила рішення про розірвання угоди, яка дозволяла пряме залізничне сполучення для перевезення військових вантажів з Білорусі до третіх країн через латвійські порти.