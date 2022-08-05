Євросоюз запровадив нові санкції проти Януковича та його сина
Рада Європейського Союзу в четвер вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо українського президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра у відповідь на агресію РФ проти України.
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".
У випадку Олександра Януковича також ідеться про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.
Відповідні правові акти опубліковані в Офіційному журналі ЄС.
Як повідомлялося, у лютому посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича, його сина та ще двох із семи осіб у списку на 6 місяців замість року.
Зазначимо, що останнім часом ЄС почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.
Нагадаємо, 3 березня 2021 року посли Євросоюзу виключили із санкційного списку колишнього голову Національного банку та віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.
Навесні 2020 року Рада Європейського Союзу не продовжила санкції проти Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки СМЕРТЬ!!