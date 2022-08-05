Євросоюз запровадив нові санкції проти Януковича та його сина

Рада Європейського Союзу в четвер вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо українського президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра у відповідь на агресію РФ проти України.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".

У випадку Олександра Януковича також ідеться про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.

Відповідні правові акти опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомлялося, у лютому посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича, його сина та ще двох із семи осіб у списку на 6 місяців замість року.

Зазначимо, що останнім часом ЄС почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.

Нагадаємо, 3 березня 2021 року посли Євросоюзу виключили із санкційного списку колишнього голову Національного банку та віцепрем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Навесні 2020 року Рада Європейського Союзу не продовжила санкції проти Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.