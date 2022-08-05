Канада виділила $6 мільйонів на ядерну безпеку в Україні

Канада виділила $6 млн на втілення низки проєктів із підвищення ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомляє Постійне представництво Канади в ООН у Twitter.

Зазначається, що Канада продовжує засуджувати невиправдане вторгнення РФ в Україну, у тому числі російську агресію на ядерних об’єктах або поблизу них.

"Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та захисту на українських ядерних об’єктах, $5 млн – Держдепу США для допомоги Україні виявити та реагувати на незаконні ядерні транспортування на її території", –йдеться у повідомленні.



У канадському представництві підкреслили, що продовження окупації Запорізької АЕС ставить під загрозу населення всього світу.



"Триваюча дестабілізація з боку російських військ не тільки збільшує ризик аварії або ненавмисного пошкодження, але й збільшує можливість перенаправлення ядерних матеріалів", – зазначили у відомстві.

Як раніше повідомляв очільник Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі окупована росіянами Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю".