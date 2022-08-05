Аграрії отримали пільгових кредитів на 50 мільярдів з початку року

Із 1 червня по сьогодні українські банки виділили 10 346 аграріям та фермерам 12,2 млрд грн. Загалом із початку року виробники сільгосппродукції залучили в межах програми "Доступні кредити 5-7-9" 50,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (2,13 млрд грн), Вінницька (1,66 млрд грн), Хмельницька (1,1 млрд грн), Кіровоградська (930,2 тис. грн), та Полтавська (733,5 тис. грн) області.

Зазначається, що кредитування надається для покриття будь-яких витрат, які необхідні агропідприємцям для їхньої сільськогосподарської діяльності.

Із 1 червня прийом заявок на кредитування в рамках програми доступних кредитів відбувається за звичною формулою "5-7-9".

Загалом програма дозволяє стартапам та бізнесам отримати від 100 тис. до 50 млн грн на строк до п’яти років. Відсотки сягають від 0% до 9% залежно від того, скільки робочих місць створить бізнес, а також від щорічної виручки. Агробізнесу банки, як правило, пропонують спеціальні умови графіку погашення кредиту.